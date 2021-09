Berlin - Ein Rettungswagen hat in der Nacht zum Samstag einen SUV gerammt. Der SUV-Fahrer ist ersten Informationen zufolge bei Grün über die Ampel an der Autobahnabfahrt der A111 am Waidmannsluster Damm gefahren. Der Krankenwagen der Malteser soll mit Sonder- und Wegerechten unterwegs gewesen sein.

Der Rettungswagen sei demnach auf der Fahrerseite in das Auto gekracht und habe damit den tonnenschweren Wagen fast 180 Grad um die eigene Achse geschleudert. Der Fahrer und Beifahrer wurden anschließend im verunfallten Krankenwagen behandelt. Danach seien sie von einem Krankenwagen der Berliner Feuerwehr abgeholt worden.

Die Kreuzung blieb stundenlang für die Unfallaufnahme gesperrt.