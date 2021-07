Berlin - Unbekannte haben in Berlin-Kreuzberg einen Geldautomaten aus der Verankerung gerissen und gestohlen. Ein aufmerksamer Zeuge rief am frühen Freitagmorgen die Polizei zum U-Bahnhof Prinzenstraße, nachdem er laute Geräusche und mehrere maskierte Personen wahrgenommen hatte. Es laufen Ermittlungen wegen schweren Diebstahls, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

