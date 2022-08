Das Willy-Brandt-Haus in Berlin-Kreuzberg ist am Montagnachmittag Ziel eines Angriffs geworden. Wie die Polizei mitteilte, wurde 28 Jahre alter Mann festgenommen, der im Verdacht steht, die Parteizentrale der SPD in der Wilhelmstraße mit Farbe und einem Pflasterstein beschädigt zu haben.

Gegen 15.35 Uhr hatte ein Mitarbeiter der Parteizentrale einen Mann dabei beobachtet, wie dieser Farbe gegen die Außenfassade des Gebäudes kippte. Ein weiterer Zeuge hörte wenige Minuten später in kurzer Abfolge laute Knallgeräusche, wobei er jedes Mal denselben Mann wegrennen sah.

An der Außenfassade des SPD-Hauptsitzes konnte der Zeuge sehen, dass die Glasfront mit Farbe bespritzt und gesplittert war. Polizisten konnten den Tatverdächtigen auch aufgrund einer übereinstimmenden Personenbeschreibung durch die Zeugen in unmittelbarer Nähe des Tatorts festnehmen. Ein Farbeimer und ein Pflasterstein wurden als mutmaßliche Tatmittel sichergestellt.

Der Mann wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung zu einem Polizeiabschnitt gebracht und von dort wieder entlassen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung dauern an.