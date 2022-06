In Berlin-Wilmersdorf hat es am Mittwoch in der Uhlandstraße einen Überfall auf einen Geldtransporter gegeben. Nach ersten Informationen sind mitten am Tag Schüsse gefallen. Die Polizei geht bisher von zwei Tätern aus. Die Verdächtigen, die eine Geldkassette geraubt haben sollen, sind auf der Flucht. Sie sollen bewaffnet und mit einem schwarzen Audi unterwegs sein.

Die Tat ereignete sich laut Polizei im Eingangsbereich einer Postbank-Filiale. Bei der Feuerwehr war der Alarm um 11.19 Uhr eingegangen. Anfangs hieß es, die Bank selbst sei überfallen worden.

Polizei: Angestellte der Postbank und Sicherheitsleute verletzt

Wie die Polizei bestätigt, wurden bei dem Überfall vier Menschen verletzt. Drei wurden ins Krankenhaus gebracht. Bei den Verletzten handelt es sich um die Sicherheitsleute des Geldtransporters – einen 49-jährigen Mann und eine 39-jährige Frau. Auch zwei Bankangestellte wurden verletzt, zwei 57-jährige Frauen.

Überfall auf Geldtransporter in Berlin: Keine Schussverletzungen

Wie Einsatzkräfte vor Ort berichten, haben die vier Opfer keine Schussverletzungen erlitten. Eine Polizeisprecherin schloss auf Nachfrage ebenfalls Schussverletzungen aus und sprach „eher von Reizgasverletzungen“. Die Opfer seien noch nicht befragt worden. In der Spitze waren bis zu 60 Polizeibeamte im Einsatz. Die Ermittler haben ein Hinweisportal für Zeugen eingerichtet.

Gegen 11:15 Uhr gab es in der Uhlandstr. in #Wilmersdorf einen Überfall auf einen Geldtransporter. Mehrere Personen sollen leicht verletzt worden sein. Täter sind flüchtig.

Gegen 11:15 Uhr gab es in der Uhlandstr. in #Wilmersdorf einen Überfall auf einen Geldtransporter. Mehrere Personen sollen leicht verletzt worden sein. Täter sind flüchtig.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) June 29, 2022

Überfall auf Geldtransporter in Berlin: Das sagen Augenzeugen

Die Berliner Zeitung sprach mit Augenzeugen. Eine Zeugin, die zum Zeitpunkt des Überfalls in der Postbank-Filiale war, sagte: „Meine Mutter war mit mir bei einer Beraterin. Wir wollten ein Konto für meine Kinder eröffnen. Plötzlich hörten wir die Schüsse vor dem Fenster. Natürlich hatten wir Angst. So etwas erlebt man ja nicht so oft. Wir haben uns auf den Boden gelegt und gewartet. Ich glaube, ich stehe noch unter Schock.“

Eva Bönisch, Apothekerin neben der Postbank-Filiale, sagte: „Ich wohne selbst seit 22 Jahren hier. Hier ist es sehr ruhig. Wilmersdorf halt. Heute kam eine Frau reingerannt und wir haben die Schüsse ja auch gehört. Dann haben wir erst einmal abgeschlossen und gewartet. Als die Polizei kam, haben wir wieder geöffnet.“ Bei ihr seien Erinnerungen an einen Apothekenüberfall wieder wach geworden, den sie im Jahr 2000 erlebte.

dpa/Christoph Soeder Polizeieinsatz in Wilmersdorf: ein Beamter mit einem Koffer der Spurensicherung

Ermittlungen am Tatort: BVG leitet Busse um, Straße abgesperrt

Die BVG twitterte am Mittwochmorgen, dass es wegen des Polizeieinsatzes zu Verkehrseinschränkungen komme. In dem Tweet heißt es: „Die Linie #249_BVG wird in beide Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen U Hohenzollernplatz U Blissestr./Uhlandstr. umgeleitet.“

In #Wilmersdorf läuft ein Polizeieinsatz auf der Uhlandstraße. Sie ist zwischen Fechnerstraße und Güntzelstraße #gesperrt.

In #Wilmersdorf läuft ein Polizeieinsatz auf der Uhlandstraße. Sie ist zwischen Fechnerstraße und Güntzelstraße #gesperrt.

Die Buslinie #249_BVG wird umgeleitet.https://t.co/S7vdbNiXqv — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) June 29, 2022

Die Verkehrsinformationszentrale informierte zudem über eine aktuelle Straßensperrung. Die VIZ: „In Wilmersdorf läuft ein Polizeieinsatz auf der Uhlandstraße. Sie ist zwischen Fechnerstraße und Güntzelstraße gesperrt.“