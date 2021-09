Berlin - Am Dienstagvormittag ist im Berliner Ortsteil Stadtrandsiedlung Malchow (gehört zu Pankow) gegen 10 Uhr vormittags eine Leiche in einem Gebüsch gefunden worden. Ein Polizeisprecher sagte der Berliner Zeitung, dass kurz darauf ein 29-jähriger Tatverdächtiger festgenommen wurde. Bei dem Toten handelt es sich um einen 31-jährigen Mann, so der Sprecher. Polizisten haben den Fundort an der Ortnitstraße abgesperrt, Kriminaltechniker sichern derzeit Spuren.

Da die Polizei aufgrund der äußeren Verletzungen sofort davon ausging, dass der Mann Opfer eines Verbrechens wurde, ermittelt nun eine Mordkommission. Ermittler untersuchen nun, ob der Fundort der Leiche auch der Tatort ist. Ob der Verdächtige direkt nach der Tat festgenommen wurde oder selbst die Polizei alarmierte, war zunächst unklar. Er soll im Laufe des Tages vernommen werden.

Heute kurz nach 10 Uhr wurde in einer Grünanlage in der Stadtrandsiedlung #Malchow die Leiche eines Mannes gefunden.

Die Umstände deuten auf ein Tötungsdelikt hin.

Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Die 7. #Moko hat den Tatort & die weiteren Ermittlungen übernommen.

Noch unklar ist, welche Rolle ein silberfarbener VW Golf spielt. Das Fahrzeug stand am Vormittag innerhalb der polizeilichen Absperrung unter einem Pavillon. Das Fahrzeug wird durch die Überdachung vor dem Regen geschützt, damit keine Spuren an der Karosserie verloren gehen, erklärte der Polizeisprecher.

Morris Pudwell Die Polizei schützt den silberfarbenen VW Golf mit einem aufgebauten Pavillon. Kriminaltechniker haben in dem Auto Beweismittel gesichert.

