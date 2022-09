Die Aktivisten um die Gruppe „Letzte Generation“ haben erneut eine Straße in Berlin blockiert. Diesmal protestierten die Klima-Demonstranten in Friedrichshain, am Bersarinplatz, Ecke Petersburger Straße. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, befanden sich derzeit fünf Personen auf der Fahrbahn.

Heute friedlicher Widerstand in Stuttgart, Heppenheim, Kempten, Oldenburg und Berlin.



Diese Menschen sind auf der Straße, weil die Regierung nicht mal einfachste Sicherheitsmaßnahmen ergreift, um uns im Klimanotfall zu beschützen – wie z.B. ein Tempolimit oder kostenlosen ÖPNV. pic.twitter.com/IxXSUkTmhx — Letzte Generation (@AufstandLastGen) September 6, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Ob einzelne Personen sich an dem Asphalt festgeklebt haben, ist unklar. Die Polizei ist mit einer Einsatzhundertschaft vor Ort. Auch in anderen Städten ist die Letzte Generation am Dienstag aktiv. Die Gruppe twitterte, sie blockiere auch in Stuttgart, Heppenheim, Kempten und Oldenburg Straßen.

Letzte Generation Aktivisten der Letzten Generation klebten sich auch in Stuttgart fest.

Wie die Verkehrsinformationszentrale auf Twitter mitteilte, ist die Petersburger Straße mittlerweile wieder offen. Zwischenzeitlich war die Straße Richtung Warschauer Straße zwischen Besarinplatz und Frankfurter Allee gesperrt.

Der #Polizeieinsatz in #Friedrichshain ist beendet. Die Petersburger Straße ist wieder offen. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) September 6, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Die Klima-Aktivisten rund um die „Letzte Generation“ fielen in den vergangenen Wochen vermehrt mit Aktionen in Museen auf. In Berlin klebten sie sich an einem Cranach-Gemälde in der Gemäldegalerie fest. Eine neue Protestwelle ist in diesem Herbst geplant. „Wir werden Anfang Oktober wieder in die nächste Aktionsphase starten und wieder diese Blockadeaktionen machen“, so eine Aktivistin.