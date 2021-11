Berlin - Ein Fußgänger ist am Freitagmorgen in Berlin-Lichtenberg von einer Kehrmaschine erfasst und getötet worden. Nach Angaben der Polizei kam es um kurz nach 6 Uhr zu dem tödlichen Unfall. Laut ersten Erkenntnissen habe der Mann eine Ampelkreuzung an der Landsberger Allee/Vulkanstraße überquert, als es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kam. Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo er kurz darauf seinen schweren Verletzungen erlag.

Unklar war zunächst, ob der Fußgänger oder aber Fahrer der Kehrmaschine Grün hatte. Das ist derzeit noch Bestandteil der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Zum Alter wollte die Polizei noch keine Angaben machen, da die Angehörigen des Verstobenen noch nicht informiert seien. Bei der Kehrmaschine handele es sich laut Polizei um kein Fahrzeug der Berliner Stadtreinigung (BSR). Der Fahrer sei bei einem privaten Unternehmen angestellt, hieß es.

Die Straße war zeitweise voll gesperrt. Nach etwa einer Stunde wurde die Landsberger Allee wieder freigegeben. Die SEV-Buslinien der M5 und M6 fahren wieder.