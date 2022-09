Am Sonntagmorgen hat ein Mann seine Frau im neunten Stock eines Plattenbaus in einer Wohnung in Berlin-Lichtenberg erschlagen. Dies bestätigte die Berliner Polizei am Sonntag. Die Tat geschah einem Sprecher zufolge gegen 7.50 Uhr in der Löwenberger Straße. Als die Polizei eintraf, schlug der Mann auf die Frau mit einer Axt ein. Die Beamten schossen daraufhin auf den Mann. Er wurde tödlich getroffen.

Katrin Bischoff Die Polizei am Einsatzort in der Löwenberger Straße.

Laut Augenzeugenberichten sollen der Mann und die Frau zuvor lautstark gestritten haben. Nachbarn riefen die Polizei. Die Frau erlag noch am Einsatzort ihren Verletzungen, heißt es. Die Identität des Mannes und der Frau sind noch unklar. Eine Mordkommission ermittelt.