Berlin - Im Berliner Bezirk Lichtenberg haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere Fahrzeuge gebrannt. Wie Zeugen von vor Ort berichten, wurden gegen 3 Uhr Anwohner in der Gernotstraße durch eine Autoalarmanlage geweckt. Beim Blick aus dem Fenster sagen sie offenbar, wie mehrere Fahrzeuge lichterloh in Flammen standen.

Nach ersten Erkenntnissen brannten mindestens 3 Fahrzeuge komplett aus, mindestens 4 weitere wurden durch die starke Hitze erheblich beschädigt. Die Feuerwehr löschte die brennenden Fahrzeuge, konnte ein Ausbrennen jedoch nicht mehr verhindern. Auch ein Straßenbaum stand kurzzeitig in Flammen, heißt es.

Ein Brandkommissariat der Berliner Polizei ermittelt. Derzeit wird von Brandstiftung ausgegangen. In Berlin brennen immer wieder Fahrzeuge. Allein in der Montagnacht standen insgesamt sechs Fahrzeuge in Flammen.