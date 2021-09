Berlin - In Berlin-Lichtenberg sind in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei Personen durch Schüsse verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen von vor Ort ist gegen 22.30 Uhr auf dem Gehweg in der Skandinavischen Straße in Rummelsburg ein Mann niedergeschossen worden.

Zu einer zweiten Schießerei kam es offenbar eine Stunde später in der Köpitzer Straße, ebenfalls in Lichtenberg. Hier schossen der oder die Täter einem Mann in die Beine. In beiden Fällen wurden die Verletzten vor Ort von Notfallsanitätern und Notärzten erstversorgt, heißt es. Anschließend sollen die Personen zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus verbracht worden sein.

Morris Pudwell In der Köpitzer Straße sieht man deutliche Einschusslöcher in der Eingangstür.

Der Polizeihubschrauber Pirol Berlin soll in der Luft nach dem Täter oder den Tätern gesucht haben. Die Polizei sperrte weite umliegende Bereiche der Straßen vollständig ab. Es sollen schwerbewaffnete Polizisten an den Checkpoints eingesetzt worden sein.

Mehr in Kürze.