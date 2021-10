Berlin - Ein Lastwagen ist am Montagnachmittag bei einer Fährfahrt ins Wasser gefallen. Das zwölf Tonnen schwere Fahrzeug sollte gegen 14 Uhr mit der Pendlerfähre vom Festland Tegel zur Insel Scharfenberg gebracht werden. Bei der etwa 200 Meter langen Überfahrt rollte der Lkw plötzlich rückwärts ins Wasser und ging fast vollständig unter, erklärte Feuerwehrsprecher Tino Brabetz. Zum Glück befand sich zu diesem Zeitpunkt niemand im Führerhaus.

Die Feuerwehr sei zur Stunde noch immer mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort, hieß es am Montag gegen 16.30 Uhr. Die Bergung sei schwierig und gefährlich, so Brabetz. Taucher installieren unter Wasser Hebekissen, die dann mit Luft gefüllt werden, um den Lkw samt Sattelauflieger vom Boden anzuheben. Anschließend soll das Fahrzeug langsam mit Seilen an Land gezogen werden. „Wir müssen sehr vorsichtig zu Werke gehen. Es kann passieren, dass der Container umkippt oder abtreibt“, so der Feuerwehrsprecher.

Einsatz dauert an. Ein nichtbeladener Lkw ist von einer Fähre, die zwischen der Insel Scharfenberg und dem Festland pendelt, heruntergerollt. Derzeit führen unsere Taucher gemeinsam mit der Rüstgruppe die Bergung durch. Die FF Tegelort ist mit ihrem Mehrzweckboot im Einsatz. pic.twitter.com/gfkAURgc6L — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 18, 2021

Laut Brabetz können die Einsatzkräfte von Glück reden, dass der Container nicht beladen ist. Das Gewicht hätte die Bergung weitaus komplizierter gemacht, hieß es. Die Fähre bleibt vorerst außer Betrieb, die Wasserschutzpolizei sichert den Großeinsatz ab.