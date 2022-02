In Berlin-Charlottenburg haben unbekannte Täter am späten Dienstagnachmittag eine Nobel-Uhren und Schmuck-Boutique am Kurfürstendamm ausgeraubt. Wie Reporter von vor Ort nach ersten Angaben berichten, machten die Täter umfangreiche Beute. Offenbar drangen sie in den Laden ein, zerschlugen eine Glasvitrine und räumten diese komplett leer.

Auch wurden nach ersten Erkenntnissen Uhren aus verschiedenen anderen Auslagen mitgenommen. Verletzt wurde laut Polizeiangaben niemand. Weitere Details sind noch nicht bekannt.

Mehr in Kürze.