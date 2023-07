Berlin-Mahlsdorf: Autofahrer fährt elfjährigen Jungen an

Ein Autofahrer hat am Montagnachmittag in Berlin-Mahlsdorf ein Kind mit seinem Wagen angefahren und dabei verletzt. Wie die Polizei mitteilte, bog der 70-jährige Autofahrer von der Ridbacher Straße in den Kreisverkehr am Jaques-Offenbach-Platz ein. Der Junge überquerte dort nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei zu diesem Zeitpunkt offenbar den Zebrastreifen mit seinem Roller.

Der elfjährige Junge wurde mit Hautabschürfungen an den Knien und vermutlich einer Ellbogenfraktur ins Krankenhaus gebracht und stationär behandelt.