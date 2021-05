Berlin-Mitte - In der Burgstraße am James-Simon-Park in Mitte ist am frühen Sonntagmorgen ein Mann durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Ersteintreffende Polizisten einer Einsatzhundertschaft leisteten sofort Erste Hilfe – bis zum Eintreffen von Rettungskräften der Berliner Feuerwehr. Der verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Berlin sperrte den Tatort weiträumig ab.

Nach bisher unbestätigten Angaben von vor Ort soll es mindestens zwei Festnahmen gegeben haben. Eine habe auf der Dircksenstraße knapp 600 Meter vom Tatort entfernt stattgefunden. Erst im November vergangenen Jahres war ein 13-Jähriger im James-Simon-Park erstochen worden.