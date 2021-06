Berlin - Während der Übertragung der EM-Partie England–Deutschland in einem Spätkauf in Berlin-Adlershof ist ein 58-Jähriger schwer verletzt worden. Ein bislang unbekannter Mann habe ihm bei einem Streit ins Gesicht geschlagen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 58-Jährige sei zu Boden gegangen, mit dem Kopf aufgeschlagen und bewusstlos geworden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er wegen mehrerer Knochenbrüche operiert wurde. Der Täter sei geflüchtet.

Die Tat ereignete sich laut Polizei am Dienstag gegen 19.45 Uhr. Zu dem Zeitpunkt stand das Fußballspiel kurz vor dem Ende. Ob es einen Zusammenhang zwischen der Übertragung und dem Streit gab, werde nun ermittelt, sagte ein Polizeisprecher.