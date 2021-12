Berlin - Ein noch unbekannter Gewalttäter soll einen Fußgänger auf einem Gehweg am Tempelhofer Damm in Berlin mit einem Beil angegriffen und schwer verletzt haben. Zu dem Angriff kam es nach Angaben der Feuerwehr am Donnerstag um kurz vor 13 Uhr. Ein Anrufer hatte sofort den Notruf gewählt, weil das Opfer viel Blut verlor. Rettungskräfte brachten den Mann mit einem Hubschrauber ins Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn. Der Täter war zwischenzeitlich geflüchtet.

Wie die BZ berichtet, habe der Angreifer fast die linke Hand seines Kontrahenten abgeschlagen. Beide Männer hatten sich laut Zeugen zuvor auf dem Gehweg gestritten. Einsatzkräfte der Feuerwehr deckten daraufhin die große Blutlache ab. Nähere Angaben zu der Tat will die Polizei erst morgen bekanntgeben.