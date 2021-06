Berlin - Ein Mann soll einen 28-Jährigen in einem Restaurant in der Oderberger Straße im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg antisemitisch beleidigt haben. Das teilt die Polizei Berlin mit. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 42-jährige Tatverdächtige in der Nacht zum Mittwoch zuvor einen Drink auf das T-Shirt des Mannes geschüttet. Später hielten ihn das Opfer sowie ein Zeuge bis zum Eintreffen der Polizei in einer nahe gelegenen Straße fest, wie aus der Mitteilung der Behörde hervorgeht.

Der Tatverdächtige habe Anzeige erstattet, weil er festgehalten wurde. Atemalkoholschnelltests hätten bei beiden Männern einen Wert von über einem Promille ergeben. Der Staatsschutz der Polizei Berlin beim Landeskriminalamt ermittelt.