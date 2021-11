Berlin - Mit der Hilfe eines georteten Handys hat die Berliner Polizei einen mutmaßlichen Weihnachtsmarkt-Dieb gestellt. Der 30-Jährige soll einen Besucher des Weihnachtsmarktes am Breitscheidplatz am späten Samstagabend „angetanzt“ und ihm dabei das Handy aus der Hosentasche gezogen haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Da der Bestohlene sein Handy orten konnte, verständigte er die Polizei. Auf dem U-Bahnhof Görlitzer Bahnhof nahmen die Polizisten den mutmaßlichen Dieb fest. Neben dem gestohlenen Handy fanden die Einsatzkräfte drei weitere hochwertige Mobiltelefone.