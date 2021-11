Berlin - Die Berliner Polizei fahndet nach einem Mann, der einen Fahrgast aus einer fahrenden S-Bahn werfen wollte. Ermittler veröffentlichten am Dienstag ein Phantombild des etwa 30-jährigen Verdächtigen. Der Unbekannte ist knapp 1,80 Meter groß, muskulös und hört möglicherweise auf den Spitznahmen Basti, so die Polizei.

Der gesuchte Mann soll am 19. August 2021 um 15.20 Uhr einem Fahrgast in der S-Bahn der Linie 1 in Richtung Frohnau mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben. Als das 61-jährige Opfer daraufhin die Notbremse des Zuges ziehen wollte, betätigte er versehentlich die Notentriegelung der Fahrzeugtür. Nach Angaben der Polizei soll der noch unbekannte Verdächtige den Fahrgast daraufhin gewürgt haben.

Polizei ermittelt wegen versuchtem Tötungsdelikt

Anschließend habe er versucht, den 61-Jährigen aus dem fahrenden Zug zu stoßen. Dank massiver Gegenwehr und der Hilfe eines Zeugen konnte das verhindert werden. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes, Ermittler einer Mordkommission hatten den Fall sofort übernommen. Da sie bisher nicht weiterkamen, suchen sie noch immer nach Zeugen, die etwas gesehen, gefilmt oder fotografiert haben.

Sicher ist: Der Mann war nicht alleine unterwegs. Eine etwa 30-jährige Frau, mit rot oder rosa gefärbtem Haar, begleitete ihn. Außerdem führte er zwei schwarze Hunde mit sich. Die Ermittler fragen: Wer hat den Angriff beobachtet und hat sich noch nicht bei der Polizei Berlin gemeldet? Wer kennt den Gesuchten oder seine Begleiterin und kann Hinweise zu ihren Identitäten und Aufenthaltsorten geben?

Hinweise nimmt die 2. Mordkommission beim Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 030/4664911222 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.