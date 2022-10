An einer Kreuzung stießen das zivile Polizeifahrzeug und ein Nissan zusammen. Der Nissan prallte im Anschluss gegen eine Laterne. Zwei Frauen wurden verletzt.

Berlin-Mariendorf: Polizeiwagen kracht an Kreuzung in anderes Auto

In Berlin-Mariendorf ist es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein ziviles Polizeifahrzeug mit einem anderen Auto zusammenstieß.

Laut Polizei fuhren eine Beamtin und ihr Kollege gegen 17.10 Uhr in einem gemeinsamen Wagen auf dem Forddamm in Richtung Alt-Mariendorf zu einem Einsatz. Auf der Kreuzung Friedenstraße/Forddamm kam es zum Zusammenstoß mit dem Nissan einer 33-Jährigen. Durch den Aufprall drehte sich der Wagen der Frau und stieß dabei gegen eine Laterne.

Sie erlitt leichte Verletzungen am Bein und wurde zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die beteiligte Polizistin erlitt ebenfalls eine leichte Verletzung am Arm, weshalb sie vom Dienst abtrat. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.