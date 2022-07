In der Sperenberger Straße in Berlin-Marienfelde ist am Donnerstag in einem Werk für Verpackungsmaterial ein Feuer ausgebrochen. „Die ersten Kräfte bestätigten die Lage und alarmierten umfangreich nach“, heißt es auf Twitter von der Berliner Feuerwehr.

Nach Information der Berliner Zeitung soll es sich um die Halle der Alpha-Werke Lehner GmbH & Co handeln. Die Firma produziert nach eigenen Angaben Verpackungssysteme, Flaschen, Verschlüsse und Spritzgussteile für verschiedenste Wirtschaftszweige.

„Die Halle brennt in ganzer Ausdehnung“, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr. Weitere Hallen seien von den Flammen bedroht.

In der #Sperenberger_Straße in #Marienfelde wurde ein #Brand in einem Werk für Verpackungsmaterial gemeldet. Die ersten Kräfte bestätigten die Lage und alarmierten umfangreich nach. Wir sind mit rund 100 Einsatzkräften unterwegs.

120 Einsatzkräfte sind schon unterwegs. Über Verletzte oder die Brandursache ist noch nichts bekannt. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Geruchsbelästigung soll im gesamten Berliner Süden immens sein. In Grünau stinkt es laut Augenzeugen nach verbrannter Plastik.

Vor knapp zwei Wochen hatte es einen ähnlich schwierigen Einsatz für die Berliner Feuerwehr gegeben. In der Liebermannstraße in Weißensee hatte eine 100 Quadratmeter große Werkstatt gebrannt. Zwei Menschen wurden vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.