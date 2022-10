Zwei unbekannte Männer haben am Mittwoch einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Marzahn gesprengt. Anschließend sei den mutmaßlichen Räubern mit der Beute die Flucht gelungen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zur Ergreifung der Panzerknacker.

Laut Polizeiangaben sind die beiden Tatverdächtigen am frühen Mittwochmorgen gegen 3 Uhr in die Sparda-Bank-Filiale im Einkaufscenter Plaza Marzahn eingedrungen. Überwachungskameras zeichneten auf, wie die Männer einen Geldautomaten sprengten und anschließend auf zwei dunklen Motorrollern – durch die Einkaufspassage hindurch – in Richtung Walter-Felsenstein-Straße entschwanden. Danach habe sich die Spur der Täter verloren.

Auf diesen Motorrollern flohen in der Nacht zum Mittwoch zwei Unbekannte, nachdem sie im Einkaufszentrum Plaza #Marzahn einen Geldautomaten gesprengt hatten.

Von unserem #LKA werden #ZeugenGesucht: (030) 4664–944326 /–944325#PM: https://t.co/PUSygrz2gu

Die Polizei fragt nun: Wer hat am 12. Oktober 2022 nachts zwischen 3 Uhr und 3.30 Uhr zwei Roller wahrgenommen, die sich vom Tatort entfernten und kann Angaben zum weiteren Fluchtweg machen?

Wem sind ein oder zwei Roller mit auffälligem, möglicherweise zügigem Fahrverhalten aufgefallen?

Wer hat gesehen, dass in dieser Nacht nach 3 Uhr zwei Roller abgestellt, in eine Garage verbracht oder auf ein Fahrzeug verbracht wurden?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zu dieser Tat geben?

Hinweise nehmen die Beamten über die Telefonnumern (030) 4664–944326 und (030) 4664–944325, per E-Mail an LKA443@polizei.berlin.de oder vor Ort bei jeder Polizeidienststelle in Berlin entgegen.