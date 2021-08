Berlin - In Berlin haben in der Nacht zu Dienstag wieder mehrere Autos gebrannt. Gegen 23 Uhr wurde die Berliner Feuerwehr nach Neukölln gerufen. Nach ersten Erkenntnissen hatten ein Mercedes, der dort in der Elsterstraße stand, im linken vorderen Bereich Feuer gefangen. Anwohner versuchten bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte, das Auto mit eigenen Mitteln zu löschen, sodass die Feuerwehr lediglich Nachlöscharbeiten leisten musste, heißt es.

Pudwell Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschen den Brand im Innenraum des Autos.

Ein weiterer Brand wurde gegen 2.55 Uhr in Adlershof gemeldet. In der Ottomar-Geschke-Straße brannte offenbar der Innenraum eines Kleinwagens, welcher dort seit über einer Woche nach einem Unfall abgestellt wurde, berichten Zeugen von vor Ort. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, da von Brandstiftung ausgegangen wird.

Etwa zur gleichen Uhrzeit stand zudem ein Kleintransporter in der Nonnendammallee in Berlin Spandau in Flammen. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden.