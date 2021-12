Berlin - Ein Großaufgebot der Polizei durchsucht seit dem frühen Morgenstunden mindestens elf Wohnungen und Büros in Berlin. Morgens gegen 6 Uhr brachen schwer bewaffnete Einsatzkräfte mit Unterstützung vom SEK die Türen von mutmaßlichen Drogendealern auf. Auch in zwei Gefängniszellen einer Berliner Justizvollzugsanstalt wurde nach Beweismitteln gesucht.

Bei der Razzia wurden mehrere Haftbefehle vollstreckt, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen richten sich laut Staatsanwaltschaft gegen eine Bande, die aus Kokstaxis heraus Drogen verkauft haben soll. Ermittelt werde in dem Zusammenhang auch gegen Angehörige eines arabischen Clans, die in die Geschäfte verwickelt sein sollen. In Kreuzberg wurde unter anderem eine Wohnung in der Graefestraße durchsucht, so die Polizei. Auch in Schöneberg und anderen Stadtteilen gab es Durchsuchungen, bei denen auch Drogenspürhunde im Einsatz waren. Nähere Details nannte die Polizei bisher nicht.

