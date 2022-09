Ein 18-Jähriger ist in der Nacht zu Donnerstag in Berlin-Mitte von einer Männergruppe verletzt worden. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge war der Jugendliche gegen 22.30 Uhr von der Jannowitzbrücke in Richtung Ifflandstraße unterwegs.

Dabei griff ihn eine Gruppe von rund 15 Personen unvermittelt an und brachte ihn mit Schlägen und Tritten zu Boden. Am Boden liegend wurde der 18-Jährige weiter attackiert, zwei Männer schlugen mit einem Schlagring und einem Teleskopschlagstock auf ihn ein. Ein weiterer Angreifer zog ein Messer. Offenbar rief daraufhin eine Person aus der Gruppe: „Das ist der Falsche“, woraufhin alle von ihm abließen und unerkannt flüchteten.

Der 18-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf, Rumpf sowie an Armen und Beinen. Er wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei übernahm die Ermittlungen.