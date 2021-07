Berlin - In der Karl-Liebknecht-Straße in Berlin-Mitte ist es am späten Sonnabend zu einem schweren Verkehrsunfall mit mindestens sieben Fahrzeugen gekommen. Wie Zeugen von vor Ort berichten, steckte eines der Fahrzeuge vollkommen zerstört in einer Haltestelle der Tram. Nach ersten Informationen von vor Ort lieferten sich zwei Audi-Fahrer ein Autorennen.

Dabei krachte offenbar einer der Audis mit hoher Geschwindigkeit in mehrere Fahrzeuge, die an einer Ampel Höhe Spandauer Straße standen. Mindestens vier Personen wurden verletzt, heißt es. Der zweite Audi-Fahrer soll von der Unfallstelle geflohen sein. Die Polizei ermittelt. Die Straße war über mehrere Stunden für die Vermessung und Dokumentation der Unfallstelle durch den Verkehrsermittlungsdienst gesperrt. Der verunfallte Audi-Fahrer soll einen Atemalkoholwert von über 1,7 Promille gepustet haben.