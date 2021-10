Berlin - In den frühen Morgenstunden wurde am Alexanderplatz eine Leiche entdeckt. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Die Leiche wurde nach Informationen von vor Ort gegen sechs Uhr morgens in einer Blutlache an den Wassertreppen beim Fernsehturm in unmittelbarer Nähe zum Roten Rathaus gefunden worden. Zunächst wurde von einer weiblichen Leiche ausgegangen. Am späten Vormittag teilte Polizeisprecherin Dajana Hirth dann mit, dass es sich bei dem Opfer um einen Mann handelt.

Aufgrund der Auffindesituation sei man schnell von einem Tötungsdelikt statt von einem Unfall oder einem Suizid ausgegangen, hieß es weiter. Nach Informationen der Berliner Zeitung weist der Kopf der Leiche massivste Verletzungen auf. Ob diese dem Opfer mit einem Gegenstand, Faustschlägen oder Fußtritten zugefügt wurden, muss nun die Obduktion der Leiche zeigen.

Ebenso muss gerichtsmedizinisch geklärt werden, ob die massiven Kopfverletzungen zugleich Todesursache sind. Ob ein Sexualdelikt vorliegt, ist noch nicht klar. Allerdings war der Leichnam nach Informationen der Berliner Zeitung bekleidet. Die Ermittlungen vor Ort laufen weiter auf Hochtouren.