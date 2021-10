Berlin - In Berlin-Neukölln ist am Montagmorgen offenbar ein Fußgänger von einem Auto überfahren worden. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Passant die Sonnenallee in Richtung S-Bahnhof überqueren, um sich über die dortigen Abfahrtszeiten zu informieren. Als der Mann den Bürgersteig fast erreicht hatte, wurde er von einem Mercedes mit hoher Geschwindigkeit erfasst, so Zeugen. Der Passant prallte in das Heck des Wagens und hinterließ einen deutlichen Abdruck, heißt es. Aus welchem Grund der Mercedes-Fahrer kurz vor der Haltestelle offenbar Vollgas gab, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

Ein Radfahrer, der ebenfalls auf der Sonnenallee entlang gefahren sein soll, soll zudem den wegen des Unfalls abgesperrten Bereich übersehen haben. Der Mann fuhr offenbar mit seinem Fahrrad durch das Absperrband und krachte gegen ein Polizeifahrzeug. Wie Zeugen berichten, prüften die Beamten den Alkoholpegel des Radfahrers und stellten einen Wert von 1,6 Promille fest. Damit hätte der Mann den für Radfahrer erlaubten Wert deutlich überschritten.