Berlin - In der Nacht zum Samstag ist es an der Kreuzung von Britzer Damm und Fullhamer Allee in Britz zu einem schweren Unfall mit einem Radfahrer gekommen. Ersten Erkenntnissen nach soll ein Kleintransporter den Fahrradfahrer erfasst haben, der ohne Licht unterwegs gewesen sein soll.

Der Unfall ereignete sich gegen 23 Uhr. Dabei wurde der Radfahrer offenbar so schwer verletzt, dass der Verkehrsunfalldienst zur Vermessung und Dokumentierung der Unfallstelle ausrückte. Zeugen sollen ausgesagt haben, dass der Fahrradfahrer ohne Licht fuhr – bis auf die sogenannten „Katzenaugen“ in den Speichen.

Die Kreuzung war für den Straßenverkehr für mehrere Stunden teilweise gesperrt. Der Busverkehr der Linien M44 und M46 wurde aufrechterhalten.