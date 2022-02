In Neukölln ist die Feuerwehr wegen eines Brandes zu einem Großeinsatz ausgerückt. Im Keller eines mehrstöckigen Wohnhauses in der Friedelstraße sei am Montagnachmittag ein Brand mit starker Rauchentwicklung ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. Vier Menschen seien mit Fluchthauben in Sicherheit gebracht worden. Verletzt worden sei nach ersten Erkenntnissen aber niemand.

#Brand im Keller eines Wohngebäudes in der #Friedelstraße in #Neukölln.

Wir haben die #Brandbekämpfung eingeleitet und sind aktuell mit rund 80 Kräften vor Ort oder auf der Anfahrt.

Der Löscheinsatz dauerte zunächst an, dem Sprecher zufolge waren etwa 90 Einsatzkräfte vor Ort. Nähere Informationen zur Brandursache gab es zunächst nicht.