In Neukölln ist es in der Nacht auf Dienstag zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Polizeiauto und einem Toyota gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein Streifenwagen mit Sonder- und Wegerechten die Sonnenallee in Richtung Dammweg entlang. Die Polizisten waren zu einem Einsatz unterwegs.

Gleichzeitig fuhr eine 27-jährige Frau in einem Toyota die Planetenstraße in Richtung Sonnenallee entlang, als sie auf der Kreuzung der beiden Straßen mit dem Polizeiauto zusammenstieß. Durch den Aufprall wurde die 27-Jährige schwer verletzt. Ihr 33-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen, lehnte eine ärztliche Behandlung aber ab. Die Fahrerin wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die drei Polizisten, die in dem Polizeiauto saßen, wurden leicht verletzt und im Krankenhaus ambulant behandelt. Die beiden Autos wurden durch den Unfall stark beschädigt und konnten nicht mehr gefahren werden. Zudem wurden mehrere Poller und ein Schutzzaun auf dem Mittelstreifen der Sonnenallee beschädigt.