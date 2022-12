Berlin-Neukölln: Polizei fasst erfolglose Apotheken-Einbrecher

Die Männer versuchten offenbar, durch die Glasfront der Apotheke an mögliches Diebesgut zu gelangen.

Bei einem versuchten Einbruch in eine Apotheke in Berlin-Neukölln sind vier Männer in der Nacht auf Freitag auf frischer Tat ertappt worden. Nach Angaben der Polizei hatten die Tatverdächtigen versucht, mit verschiedenem Werkzeug die Glasfront der Apotheke zu zerstören. Kurz darauf wurden sie – nach einem missglückten Fluchtversuch – von Polizeibeamten festgenommen.

Den Angaben zufolge waren die Polizisten gegen 3.20 Uhr auf der Fritz-Reuter-Allee im Ortsteil Britz unterwegs, als sie verdächtige Geräusche in der Nähe der Apotheke vernahmen. Kurz darauf kamen den Ermittlern zwei Männer entgegengerannt, die anschießend versuchten, in einem in der Nähe geparkten Fluchtfahrzeug zu entkommen.

Nach einer kurzen Verfolgung gelang es den Polizisten, die beiden Flüchtigen sowie zwei weitere Männer, die im Auto auf die beiden gewartet hatten, festzunehmen. Sie führten demnach Einbruchwerkzeuge und weitere Gegenstände bei sich, die den Verdacht einer Straftat bekräftigten. Zudem war die Glasfront der Apotheke beschädigt. Gegen die vier Festgenommenen im Alter von 20 bis 39 Jahren ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen des Verdachts des versuchten Einbruchs.