Nach einer tödlichen Attacke auf einen 55-jährigen Hertha-Fan ist der Täter immer noch auf der Flucht und noch nicht gefasst. Die Polizei Berlin sucht jetzt nach Zeugen und bittet mit der Veröffentlichung eines Phantombildes um Hilfe. Die Tat ereignete sich am 19. Mai nach dem Relegationsspiel zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV. Am 21. Juni starb der Fan schließlich im Krankenhaus.

Die Attacke geschah am Tattag gegen 23 Uhr im Kreuzungsbereich Rominter Allee/Olympische Straße vor dem Olympiastadion. Unter Verdacht steht ein Fan des FC Hansa Rostock.

Neben Angaben, die zur Identität und zum Namen des Mannes führen , bittet die 7. Mordkommission auch über ein Hinweisportal weitere Zeuginnen und Zeugen der Auseinandersetzung um folgende Informationen:

Die Polizei Berlin fragt Wer hat die Tat am 19. Mai 2022, nach dem Relegationsspiel zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV, beobachtet und kann Abgaben zum Tatgeschehen machen?

Wer (er)kennt den Tatverdächtigen und kann Hinweise zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort geben?

Wer hat den BMW mit Rostocker Kennzeichen gesehen, in den der Tatverdächtige nach der Tat gestiegen sein soll, und kann Angaben zu weiteren Fahrzeuginsassen machen?

Sollten Sie im Nachgang an das Spiel Fotos und/oder Videos im Kreuzungsbereich Rominter Allee/Olympische Straße gefertigt haben oder in deren Besitz gelangt sein, senden Sie uns diese bitte über den folgenden Link

Weitere Hinweise richten Sie bitte an die 7. Mordkommission des Landeskriminalamts in der Keithstraße 30, 10787 Berlin-Tiergarten, unter der Telefonnummer (030) 4664-911777 oder -911799 (Fax), per E-Mail oder an jede andere Polizeidienststelle.