Eine 31-jährige Frau ist in Berlin-Pankow auf offener Straße erstochen worden. Die Tat ereignete sich am Freitagmorgen gegen 10 Uhr in der Mühlenstraße, Ecke Maximilianstraße, gegenüber einem italienischem Restaurant. Mindestens ein Täter hat mit einem Messer auf die Frau eingestochen, so ein Polizeisprecher. Das Opfer habe kurz nach der Tat noch gelebt, erlag aber am Tatort den Verletzungen.

Die Polizei Berlin nahm gegen 13 Uhr einen 42-jährigen Mann fest. Zeugen hatten den Tatverdächtigen zuvor erkannt. Nach Informationen der Berliner Zeitung soll es sich bei dem Messerangriff um einen Femizid gehandelt haben. Das Opfer sei die ehemalige Lebensgefährtin des mutmaßlichen Täters. Beide hatten laut der Polizei sechs Kinder und wohnten in dem Flüchtlingsheim in der Mühlenstraße. Täter und Opfer seien nicht-deutscher Herkunft.

Nach ersten Erkenntnissen wurde heute Vormittag eine Frau von einem Mann auf offener Straße in #Pankow durch Messerstiche so schwer verletzt, dass sie vor Ort starb. Einsatzkräfte fahnden derzeit nach mindestens einem Verdächtigen.

Die #Moko übernimmt Ermittlungen & Tatort.

Sicherheitsleute des Flüchtlingsheims sollen den Mann zum Tatort gebracht haben. Beamte sind vor Ort, die Mordkommission ermittelt und befragt zur Stunde noch Zeugen. Umliegende Straßen wurden weiträumig abgesperrt.