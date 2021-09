Berlin - In Berlin-Kreuzberg hat es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einem Parkhaus schräg gegenüber von der SPD-Bundeszentrale gebrannt. Wie Zeugen berichten, bemerkte ein Bürger in dem Parkhaus an der Franz-Klühs-Straße gegen 23.50 Uhr einen Flammenschein.

Die alarmierte Feuerwehr hatte beim Eintreffen große Mühe, einen Löschangriffspunkt zu finden, heißt es. Von der Franz-Klühs-Straße aus war offenbar kein unmittelbarer Löschversuch möglich. Auch von der Wilhelmstraße gab es keinen direkten Zugang zur Brandstelle.

Morris Pudwell Haarspray, Handschuhe, ein Messer. Diese Gegenstände fand die Polizei dem Festgenommenen.

Es sollen Kettensägen und andere schwere Einsatzmittel verwendet worden sein, um überhaupt in die Nähe der Brandstelle des stillgelegten Parkhauses zu kommen. Ein mutmaßlicher Brandstifter konnte offenbar in der Nähe des Tatorts durch zivile Kräfte der Berliner Polizei ausgemacht und in Gewahrsam genommen werden. Im Gepäck soll der Mann ein Messer, Handschuhe und eine Sturmhaube gehabt haben.