Ein Mensch ist in der Nacht zu Mittwoch nach einem Verkehrsunfall in Berlin-Friedrichshain schwer verletzt worden. Wie Retter von vor Ort berichten, ereignete sich der Unfall am Platz der Vereinten Nationen. Die Person soll ersten Informationen zufolge minutenlang in dem verunfallten BMW eingeklemmt worden sein. Informationen, wonach eine andere beteiligte Person nach dem Unfall flüchtig ist, sind noch unbestätigt. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an. Die Polizei Berlin wird im Laufe des Tages weitere Details bekanntgeben.

