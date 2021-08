Berlin - In Berlin-Kaulsdorf ist in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Auto schwer verunfallt. Ersten Erkenntnissen zufolge kam ein Pizza-Lieferant in einer leichten Kurve auf der Kaulsdorfer Straße nach links von der Fahrbahn ab. Er rammte dabei den Pkw einer Frau. Dann raste er offenbar weiter in den Gegenverkehr.

Schwerer #Verkehrsunfall in #Kaulsdorf.

Schwerer #Verkehrsunfall in #Kaulsdorf.

Am späten Abend wurden bei einem Frontalzusammenstoß zweier PKW auf der #Kaulsdorfer_Straße zwei Personen schwer verletzt. Beide kamen unter #Notarzt-Begleitung in ein Krankenhaus. #EstuK pic.twitter.com/TVAdI4Buuf — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 2, 2021

Wenige Sekunden später stieß der Lieferant frontal mit dem Audi zusammen, heißt es. Die Fahrerin und der mutmaßliche Unfallverursacher wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert.