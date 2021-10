Berlin - Weil Einsatzkräfte des LKA in seiner Wohnung Drogen fanden, muss jetzt ein Auszubildender der Berliner Polizei um seine berufliche Zukunft fürchten. Die Berliner Staatsanwaltschaft erwirkte einen Durchsuchungsbeschluss, nachdem eine Mitschülerin des Mannes entsprechende Hinweise gegeben hatte.

Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte in der Wohnung des Mannes und in seinem Zimmer der elterlichen Wohnung Beweismaterial. Die Auswertung der beschlagnahmten Gegenstände dauert an. Dienstrechtliche Konsequenzen werden geprüft.