Berlin - Eine Frau wurde am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in Berlin-Gesundbrunnen niedergestochen. Die 40-Jährige soll in einem Hausflur in der Pankstraße von ihrem Lebensgefährten angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden sein. Die Frau brach, wie nach dem Polizei- und Rettungseinsatz zu erfahren war, vor dem Haus zusammen. Laut Augenzeugen musste die Schwerverletzte vor Ort wiederbelebt werden. Eine Mordkommission und Kriminaltechniker des LKA Berlin sicherten bis in die Nacht Spuren vor und im Haus.

Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, ist der Täter flüchtig. Die Frau befinde sich im Krankenhaus, sei aber aktuell nicht in Lebensgefahr.