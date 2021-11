Berlin - Ein verdächtiger Gegenstand hat am Donnerstag am Hardenbergplatz in Berlin-Charlottenburg für einen großen Polizeieinsatz und Beeinträchtigungen im U-Bahnverkehr gesorgt. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatten Passanten um 11.20 Uhr ein auffälliges Möbelstück im Bahnhof Zoologischer Garten bemerkt. Da sich kein Besitzer fand und das Teil einigen unheimlich vorkam, alarmierten Zeugen zwei Stunden später die Polizei. Spezialisten rückten an und untersuchten den mysteriösen Gegenstand.

Am späten Nachmittag dann die Entwarnung: Die Polizei teilte mit, dass der Gegenstand von Spezialisten der Kriminaltechnik direkt am Fundort gesprengt wurde. Er war ungefährlich. Es handelte sich um einen Möbeltresor.

Der Gegenstand wurde durch unsere Spezialisten der Kriminaltechnik beim #LKA vor Ort gesprengt.

Er war ungefährlich.

Die Sperrungen werden wieder aufgehoben.@VIZ_Berlin #Hardenbergplatz#ZoologischerGarten#FCUFEY — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) November 4, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Die Sperrungen rund um den Bahnhof wurden wieder aufgehoben. Auch der große Parkplatz am Hardenbergplatz ist wieder passierbar. Züge der Linien U2 und U9 konnten während des Einsatzes nicht auf Bahnhof Zoologischer Garten halten. Der verdächtige Gegenstand stand im Durchgang zwischen dem U- und S-Bahnhof.