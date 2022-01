#Sachfahndung

Am 19.12. wurde der Diebstahl des Christkindes aus einer Krippe am Weihnachtsmarkt am #Gendarmenmarkt festgestellt.



Wem wurde die Holzfigur zum Kauf/Tausch/Pfand angeboten?



Hinweise an unser #LKA: 030/4664 944410 oder fahndung@polizei.berlin.de

^tsm pic.twitter.com/wkY7fpXoCc