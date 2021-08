Berlin - In Berlin-Schöneberg sind am Sonntag Polizisten von einer wütenden Menschenmenge auf einem Spielplatz angegriffen worden. Wie ein Sprecher der Berliner Polizeigewerkschaft auf Twitter mitteilte, kam es zu der Auseinandersetzung nach einer Festnahme wegen Sachbeschädigung. Vier Beamte seien verletzt worden. Es sei „ein Wunder“, dass sich der Polizist, gegen dessen Kopf mehrfach getreten worden sei, nichts gebrochen habe, so Benjamin Jendro.

Wünsche den vier verletzten Kollegen der 11. EHu, die heute nach einer Festnahme wegen Sachbeschädigung in Schöneberg von einem Mob massiv angegriffen wurden alles Gute. Ein Wunder, dass beim Kollegen, der am Boden liegend mehrfach gegen Kopf getreten wurde, nichts gebrochen ist — Benjamin Jendro (@Djeron7) August 8, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Wie die Bild-Zeitung berichtet, kam es zu dem Eklat auf der sogenannten Roten Insel. Hier fand ein Fest statt. Dabei handelte es sich laut Veranstalter um eine Mischung aus Protest, Workshop, Konzert, Party und Theater. Auf Video-Aufnahmen soll zu sehen sein, wie die Menschenmenge am Ausgang des Spielplatzes die Polizisten attackiert hat. Rufe wie „Ganz Berlin hasst die Polizei“ sollen zu hören sein. Auch Flaschen sollen geflogen sein.

[4/4]

So wurde der Kopf einer der Personen mehrfach gegen die Scheibe geschlagen, die andere Person lag auf dem Boden des Wagens und ihr wurde auf den Kopf getreten.



Die gesamte Polizeiliche Maßnahme fand aufgrund einer fragwürdigen Unterstellung einer Ordnungswidrigkeit statt. — Potse (@Potse_Berlin) August 8, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Jugendclub Potse wirft Polizei Gewalt vor

Die Polizei soll daraufhin am Reizgas gesprüht haben. Dann sollen die Beamten den Rückzug angetreten haben und sich wieder in den Polizeiwagen haben setzen müssen, heißt es. Der Jugendclub Potse teilte auf Twitter mit, dass die Polizisten den Spielplatz gegen 17 Uhr betreten hatten. Kinder sollen ebenfalls anwesend gewesen sein.

Eine Person sei „brutal“ festgenommen worden. Mehrere Anwesende hätten sich über die Gewalt gegenüber der festgenommenen Person beschwert. Darauf hätte die Polizei mit Schlägen und Tritten reagiert, heißt es in dem Statement. Daraufhin habe es eine weitere Festnahme gegeben. Die wütende Gruppe habe in Reaktion darauf die Polizei in ihrem Mannschaftswagen von der Straße gedrängt. Der Jugendclub wirft der Polizei außerdem vor, dass der Kopf einer der festgenommenen Personen „mehrfach gegen die Scheibe geschlagen“ worden sei und der zweiten am Boden des Wagens „auf den Kopf getreten“ wurde.