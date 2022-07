Am Donnerstag kam es im Berliner Ortsteil Falkenhagener Feld zu einem schweren Verkehrsunfall. Der mutmaßliche Verursacher, ein 37-jähriger Mann, wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 13.20 Uhr fädelte ein 62 Jahre alter Autofahrer seinen Wagen, der kurz davor noch am rechten Fahrbahnrand der Falkenseer Chaussee geparkt hatte, in den Fließverkehr in Richtung Spandauer Straße ein. Unmittelbar danach nahm er laute Bremsgeräusche und einen Aufschlag am Heck seines Fahrzeugs wahr.

Der Auffahrende erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen am Oberkörper. Der 62-Jährige blieb unverletzt. Im Rahmen der polizeilichen Überprüfung stellte sich heraus, dass der 37-jährige Verletzte alkoholisiert und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs gewesen war.

Eine freiwillig abgegebene Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von rund zwei Promille, wie die Berliner Polizei in einer Pressemitteilung mitteilte. Die weiteren Ermittlungen dauern an.