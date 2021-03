Berlin - In Berlin sind nach Erkenntnissen der Polizei derzeit 388 Clan-Kriminelle aktiv. Sie sollen im vergangenen Jahr mehr als 1000 Straftaten begangen haben. Das geht nach Recherchen des RBB aus dem aktuellen „Lagebericht Clankriminalität 2020“ des Landeskriminalamts hervor, der dem Sender vorliegt.

Das polizeiliche Lagebild bezieht sich demnach ausschließlich auf Mitglieder aus Großfamilien „abgeschotteter arabischstämmiger Strukturen“. Mit rund 45 Prozent stellten deutsche Staatsbürger den größten Anteil unter diesen Clan-Kriminellen, gefolgt von libanesischen Staatsbürgern (18 Prozent) und Personen mit ungeklärter Staatsbürgerschaft (16 Prozent).

Rund 95 Prozent der Clankriminellen seien Männer, heißt es in dem Lagebericht weiter. Die meisten (291) fielen als Mehrfach- oder Intensivtäter auf. Besonders häufig seien Verkehrsstraftaten, Drogendelikte und Rohheitsdelikte wie Gewalttaten gezählt worden. Auch Ordnungswidrigkeiten fließen in das „Lagebild Clankriminalität“ ein. Die Senatsverwaltung für Inneres wollte den Bericht am Montag veröffentlichen.