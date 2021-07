Berlin - Bei einem Polizeieinsatz in Gesundbrunnen hat ein Polizist am Dienstagabend gegen 19.20 Uhr eine Frau niedergeschossen. Sie wurde getroffen und dabei schwer verletzt. Polizeikräfte waren in die Voltastraße alarmiert worden, weil dort eine Frau in ihrer Wohnung im 5. Stock randaliert haben soll. Als die Kräfte eintrafen, öffnete die Frau ihre Wohnungstür, hielt ein Messer in der Hand und lief damit auf die Polizeikräfte zu.

„Nachdem die Frau auf mehrfache Aufforderungen, das Messer fallen zu lassen, nicht reagierte, gab ein Polizist einen Schuss auf sie ab“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die 38-Jährige wurde im Bereich der rechten Schulter getroffen. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, wo sie operiert werden musste. Sie befindet sich nicht in Lebensgefahr.

Die Sozialbetreuung der Polizei kümmerte sich um die unter dem Eindruck des Geschehens stehenden Polizeikräfte. Alle vier traten vom Dienst ab. Wie in Fällen von Schusswaffengebräuchen durch Polizeiangehörige üblich, hat eine Mordkommission die weiteren Ermittlungen übernommen.