Berlin - Ein Fahrradfahrer ist in Berlin-Kreuzberg bei einem Unfall durch einen abbiegenden Lastwagen verletzt worden. Beide fuhren am Dienstag gegen 13 Uhr auf dem Mehringdamm. Der Lastwagen bog nach rechts Richtung Tempelhofer Ufer ab und erfasste dabei den 24-jährigen Radfahrer, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen an den Beinen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei und Krankenwagen waren vor Ort. Auf dem Mehringdamm bildete sich ein kilometerlanger Stau.