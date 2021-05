Berlin - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Radfahrer in Berlin schwer verletzt worden. Das Auto und der Radfahrer seien am späten Donnerstagabend im Ortsteil Moabit kollidiert, teilte die Polizei Berlin am Freitagmorgen mit. Die Details waren zunächst unklar.

