Berlin - Eine 32 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Kreuzberg am Dienstagmorgen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fand ein Zeuge die verletzte Frau gegen 4.45 Uhr in der Glogauer Straße auf der Fahrbahn liegend und alarmierte daraufhin Feuerwehr und Polizei.

Aufgrund der Schäden am Fahrrad und Spuren am Unfallort, die gesichert wurden, ist davon auszugehen, dass die Frau von einem Auto angefahren wurde und daraufhin zunächst gegen ein geparktes Auto und dann zu Boden stürzte. Der oder die Unbekannte flüchtete anschließend vom Unfallort. Die Frau kam mit Rumpfverletzungen in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Unfall in Kreuzberg: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer hat den Unfall am 22. Juni 2021 rund um die Uhrzeit 4.45 Uhr in der Glogauer Straße 19a in 10999 Berlin-Kreuzberg beobachtet? Wer kann Angaben zu dem flüchtenden Fahrzeug und/oder der Person am Steuer machen?

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 in der Wedekindstraße 10 in 10243 Berlin unter der Rufnummer (030) 4664-572800 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.