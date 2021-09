Berlin - Am Mittwochnachmittag wurde bei Bauarbeiten im Berliner Bezirk Rahnsdorf eine russische Fliegerbombe entdeckt. Wie die Polizei auf Twitter mitteilt, handelt es sich dabei um einen 100 Kilogramm schweren Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg, der am Donnerstag von Spezialisten des Landeskriminalamts beseitigt werden soll. Der Bereich im Umkreis von 500 Metern um den Fundort am Grenzweg soll abgesperrt werden, heißt es. Alle sich dort aufhaltenden Personen werden laut Polizei ab 8 Uhr evakuiert.

