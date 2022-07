Nach einem Raubüberfall auf einen Touristen am Berliner Fernsehturm sucht die Polizei mit einem Foto nach drei mutmaßlichen Tätern. Die Tat ereignete sich bereits im vergangenen Jahr. Die Ermittler bitten jetzt Zeugen um Mithilfe.

Laut Polizei verließ ein 41-jähriger Tourist in den frühen Morgenstunden des 25. Juli 2021, einem Sonntag, gegen 4.50 Uhr mit Freunden die Bar Mio am Fuße des Fernsehturms. In der Nähe des Eingangsbereichs wurde der 41-Jährige nach bisherigem Ermittlungsstand von drei unbekannten Männern umringt. Das Trio soll auf den Touristen eingeschlagen und eingetreten haben, so dass dieser zu Boden ging.

Berlin-Mitte: Ausgeraubter Tourist musste in die Klinik

Die drei Unbekannten versuchten laut Polizeiangaben, die Umhängetasche des Angegriffenen an sich zu reißen, was dieser abwehrte. Schließlich entwendete die Gruppe ein Armband des 41-Jährigen und flüchtete mit der Beute in Richtung Neptunbrunnen.

Der Beraubte erlitt Gesichtsverletzungen und wurde durch alarmierte Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. In der Bar wurde vor der Raubtat ein Video aufgenommen, das offenbar einen der Tatverdächtigen zeigt.

Die Kriminalpolizei Berlin fragt: Wer kann Angaben zum abgebildeten Tatverdächtigen, dessen Identität und/oder seinem Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder zu den Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) unter den Telefonnummern 030/4664-574119 und -574110 (in den Bürodienstzeiten) bzw. -571100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.